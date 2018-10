"Beauty Princess Party": la festa per bambine al centro benessere di Bolzaneto

Il centro benessere "Spa Party Genova" di Bolzaneto organizza per sabato 27 ottobre dalle 14 alle 19 (l'evento dura due ore da scegliere in questo range) la festa per bambine dai 3 ai 10 anni "Beauty Princess Party".

La giornata prevede manicure e pedicure con smalti fluo e 3D, maschere viso colorate, massaggio schiena relax, make-up party, pettinature da principessa con boccoli e ciocche colorate, tatuaggi all'acqua e piercing adesivi, pop corn e Cotton Candy Party, confetti al cioccolato, musica e tanto altro ancora.

Ad ogni "principessa" verrà consegnato un regalo a tema.

L'ingresso costa 43 euro a persona. 80 euro per due, 111 euro per tre, 136 euro per quattro, e 155 euro per cinque persone.

Informazioni e prenotazioni: 010.712740