"Beatles Day": kermesse no-stop al teatro Govi di Bolzaneto

Domenica 1 dicembre al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto si terrà “Beatles’ Day”, una kermesse no-stop dalle 14.30 alle 22.30 interamente dedicata ai Beatles e al periodo storico in cui sono diventati famosi.

Programma della giornata:

h.14.30 Banda musicale cittadina Società Operaia Cattolica di Bolzaneto

h.15.30 Ensemble Louisiana Jazz Club

h.16.30 Kairos Viola Ensemble

h.17.30 Ensemble vocale 60’

h.18.30 Workshop "Gli anni 60 tra Beatles e Vietnam”

h.20.30 compagnia teatrale Chez Thesse in "Lettere da Londra - in viaggio con i Beatles"

Alle 21.30 gran finale con “Continuum II” di e con Raffaele Cecconi, festa barocca che intreccia le celeberrime canzoni dei Beatles, con lo stile squisitamente barocco di Purcell e di Haendel, impreziositi dai prodigiosi e immortali sonetti shakespeariani, in una fantasmagorica sintesi composta da suoni, parole, coreografie. Diario esistenziale e miracolo musicale che il compositore annota e aggiorna ormai dalla metà degli anni ‘70.

Raffaele Cecconi, compositore italiano. Vive e lavora a Genova. Avvicinatosi alla musica, ha studiato con M. Del Vecchio, P. Budini, A. Amisano e S. Lauricella,

diplomandosi in pianoforte, clarinetto, direzione di coro, musica corale e composizione,

perfezionandosi in questa con B. Ferneyhough. Ha svolto attività artistica per il Maggio Musicale Fiorentino, la RAI, Enti Lirico Sinfonici e Teatri Stabili, collaborando con F. Enriquez e L. Squarzina e conseguito riconoscimenti tra cui il 1° premio al concorso internazionale V. Bucchi.

“Continuum II” di e con Raffaele Cecconi Compagnia “Les Salonnieres” con Davide Benedetti tenore e voce narrante, Clarissa Leonardini soprano e violino, Nicole Olivieri flauto, Luca Pini performer, performers e coreografie Sonja Berti, Carlotta Cecconi, Daniela Puggioni.

Conducono l’evento Margherita De Pascale e Celso Armento della Scuola di Recitazione del Teatro di Sori di Andrea Nicolini e del Cfa.

Per chi volesse, il teatro Govi dispone di un servizio bar per la pausa aperitivo delle h.19.30.

Ingresso per l’intera giornata 10 euro.

Per info e prenotazioni: 010 7404707

Teatro G. Govi Via Pasquale Pastorino, 23 – Genova Bolzaneto

