I Beatbox tornano a Genova

Ritornano a Genova i The Beatbox - The Beatles show.

L'appuntamento è sabato 24 marzo alle ore 21 nella splendida cornice del Teatro della Corte.

Lo spettacolo ha già ottenuto un successo strepitoso di pubblico e critica in tutto il mondo: è la storia dei "fab four" descritta e impersonata da una delle Tribute Band più famose in Europa, in uno spettacolo emozionante, pieno di ricordi e canzoni intramontabili.