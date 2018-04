Baz in "La verità rende single" a La Claque

Venerdì 20 aprile 2018 dalle 21,30 a La Claque si esibirà il comico Baz con il suo nuovo spettacolo "La verità rende single".

Baz - Marco Bazzoni - è noto al grande pubblico grazie alla tv, protagonista di trasmissioni comiche come Colorado, portando sul palco personaggi esilaranti da «Baz il lettore multimediale», al cantante autoriferito «Gianni Cyano».

Quasi 2 milioni di fan su Facebook, oltre 800 mila download della sua applicazione MiniBAZ, quest’anno torna in tour con uno spettacolo ricco di sorprese. In «La verità rende single», l’artista sardo si cimenta in uno spettacolo dove «si toglie la maschera» e interpreta se stesso. Baz si mette «a nudo» non solo per mostrarsi autentico e vero, ma soprattutto per svelare con ironia le ipocrisie di un mondo sempre più artefatto e sempre più ambiguo.

«Perché siamo falsi quando dobbiamo conquistare una donna? Perché sui social vogliamo apparire diversi da quello che siamo? Perché non sappiamo più distinguere tra realtà e finzione?». Lo spettacolo risponde con un ritmo incalzante: si ride, si canta, ci si commuove e si riflette, per sorridere delle piccole miserie e delle grandi bugie. Una svolta nella carriera di Marco Bazzoni dopo un’intensa attività sul palco (a oggi oltre 2.500 spettacoli tra club e teatri) e dopo le esperienze a Los Angeles: in California ha frequentando workshop e si è esibito in diversi «comedy club», fino ad arrivare nel tempio mondiale della comicità, l’Hollywood Comedy Store.

Costo del biglietto: 20 euro in prevendita, 22 euro all'ingresso.

Info e prenotazioni: 370 345 74 71, 339 461 36 29, 010 247 07 93