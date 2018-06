Il Battista e Genova

Anno 1099: i Genovesi tornano dalle Crociate recando con sé le preziose Ceneri del Battista, dopo un avventuroso viaggio per mare. È l’inizio del grande amore dei Genovesi per il loro Santo Patrono, per il quale faranno realizzare, nei secoli, squisite opere di oreficeria e grandi capolavori.

La visita si snoderà quindi fra queste straordinarie opere d’arte e testimonianze del rapporto fra il Santo e la città, soffermandosi soprattutto nella quattrocentesca Cappella del Battista, alla quale, eccezionalmente, si potrà avere accesso per ammirare da vicino la cassa marmorea del XIII secolo.

Né verranno trascurati il Battistero – dedicato appunto a San Giovanni, di cui scopriremo l’affascinante origine e le importanti opere in esso conservate – e il Museo del Tesoro, che ospita il prezioso piatto nel quale fu posto il capo del Precursore dopo la decapitazione.

Successivamente si salirà fino alla Tribuna del Doge per abbracciare con lo sguardo, dall’alto, le navate e l’altare maggiore, per concludere infine il tour sulla Torri della Cattedrale, da cui godere del panorama sulle luci della città.

Costo € 16. Ridotto € 14. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. Apertura biglietteria h. 20.

Per info e prenotazioni: Biglietteria Museo Diocesano tel. 010/2475127 (orario: da lunedì a domenica 12,00-18,00 chiuso il martedì) – email info@museodiocesanogenova.it .