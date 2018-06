Michelle Hunziker, Sophia Loren, Lorella Cuccarini: parata di vip per il battesimo di Msc Seaview

Sarà Michelle Hunziker a presentare l'evento in programma a Genova il 9 giugno in occasione del battesimo della MSC Seaview. Nata in Svizzera e star della TV italiana, la talentuosa attrice, presentatrice, modella e cantante incarna perfettamente lo spirito internazionale distintivo della compagnia. Come consuetudine alla cerimonia sarà presente anche Sophia Loren, star del cinema e madrina di tutte le navi MSC Crociere dal 2003.

Sarà proprio Sophia Loren a tagliare il nastro, battezzando così MSC Seaview. Tra le altre special guest star presenti alla cerimonia figurano Lorella Cuccarini e i 50 giovani talenti del "Piccolo Coro Dell'Antoniano", che per MSC Crociere ha già inciso il brano “I Can Believe – MSC for UNICEF”, colonna sonora della raccolta fondi a favore di Unicef a bordo delle navi della flotta MSC.

Gli influencer alla scoperta della nave

Per consentire anche al pubblico a casa di scoprire tutto ciò che la nuova arrivata della flotta ha da offrire, MSC Crociere sta collaborando con un gruppo di selezionati influencer internazionali e fidati content creator che avranno il compito di esplorare e scoprire la nave, condividendo poi l’esperienza vissuta sui social media. Ciascuno di essi racconterà nel proprio personalissimo stile le peculiarità di MSC Seaview; tra i nomi più noti citiamo: lo youtuber inglese Fun for Louis, i film-maker italiani The Jackal, i guru tedeschi di lifestyle Maren and Tobias Wolf, il modello e attore spagnolo Jon Kortajarena e la modella e star televisiva brasiliana Giovanna Ewbank and André Marques

Un'offerta gastronomica "stellata"

Inoltre MSC Crociere ha annunciato che nell’ambito della partnership con Ramon Freixa, lo chef spagnolo lancerà per la prima volta un ristorante a bordo di una nave: e lo farà proprio con MSC Seaview. Ocean Cay by Ramon Freixa - questo il nome del locale – sarà un lussuoso ristorante di pesce e crostacei che offrirà un prelibato menu di piatti preparati con ingredienti genuini e freschissimi. Le proposte di punta includono: sofisticate Capesante ‘a la gallega’ con Prosciutto Iberico, Fideuá di Granchio, Confit d’Anatra e Spigola arrostita con sale al rosmarino.

A proposito di offerta food stellata, in seguito al fortunato lancio dell’Asian Market Kitchen by Roy Yamaguchi a bordo di MSC Seaside, lo chef pan-asiatico Roy Yamaguchi presenterà su MSC Seaview il secondo locale nato in collaborazione con la Compagnia. Il concept di base prevede tre ristoranti distinti per stile e proposta di menu, ma accomunati dalla qualità degli ingredienti ispirati ai sapori dell’infanzia dello chef, trascorsa tra Hawaii e in Giappone.