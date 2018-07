Giochi d'Estate con concerto gratuito di Paola Turci a Molassana

Mercoledì 11 luglio parte Giochi d’Estate Basko Arena, quattro serate all’insegna del divertimento con protagoniste associazioni no profit pronte a sfidarsi in giochi di abilità legati al tema della spesa. Guest star della manifestazione sarà la cantante Paola Turci, che porterà il suo tour a Molassana il 1 agosto, per uno spettacolo offerto gratuitamente ai fan.

Presentatore della manifestazione è Daniele Raco, “stand up comedian” savonese che in venticinque anni di carriera ha messo in scena diverse esibizioni dal vivo nel mondo del cabaret e partecipato a diversi format televisivi quali “Ci vediamo su Rai Uno”, “Comedy Club”, “Mai Dire Domenica” e “Zelig Off”.

Anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni delle manifestazioni estive, non mancherà la musica: gli Uke Swing accompagneranno i contest con commenti musicali e coinvolgeranno il pubblico a fine serata con musica swing e danza acrobatica. A chiusura del ciclo di eventi, il concerto di Paola Turci, grande artista del panorama musicale italiano che, in seguito al grande successo del suo tour teatrale, è tornata ad esibirsi live dallo scorso maggio con “Il secondo cuore tour”. In occasione dei Giochi d’Estate Basko Arena farà tappa a Genova Molassana mercoledì 1 agosto.

Gli appuntamenti, aperti alla cittadinanza e completamente gratuiti, avranno inizio l’11 luglio (Genova Bolzaneto), per proseguire il 18 e il 25 luglio (rispettivamente a San Salvatore di Cogorno e a Diano Castello) e concludersi il 1 agosto (Genova Molassana) con il concerto finale di Paola Turci.

Un'occasione per le associazioni del territorio

Oltre ad offrire quattro serate di divertimento alle famiglie che parteciperanno, la finalità dei Giochi d’Estate Basko Arena consiste nel coinvolgere le Associazioni No Profit - benefiche, sociali e ricreative - presenti sul territorio, offrendo loro l’occasione di farsi conoscere, di dare visibilità ai propri progetti e di creare opportunità di collaborazione o di sostegno. Questo avverrà, per ogni data, a partire dalle ore 18:00.

In occasione di ogni serata verranno coinvolte quattro associazioni del territorio di riferimento che dovranno cimentarsi in una serie di giochi di abilità interamente dedicati al momento della spesa. Daniele Raco condurrà i giochi trasformando in momenti di irresistibile comicità le diverse fasi del gioco, chiamando il pubblico a commentare e partecipare, aiutato dalle note degli Uke Swing. Ogni squadra sarà formata da quattro giocatori e a ciascun partecipante verrà consegnato un pacco dono di prodotti alimentari. In palio, per la squadra vincente di ogni serata, una donazione di 500 euro che le associazioni vincitrici potranno investire nell’acquisto di attrezzature utili alla propria struttura.

Al pubblico presente saranno distribuiti buoni e omaggi, messi a disposizione dei numerosi sponsor.

Dall’apertura del village, inoltre, saranno presenti animatori per intrattenere i più piccoli.

Gli eventi iniziano alle ore 21:00 e terminano alle ore 23:00.

I supermercati in cui si svolgono gli eventi resteranno aperti sino alle ore 23:00.

Il programma:

- Mercoledì 11 luglio, Genova Bolzaneto (via Barchetta). Parteciperanno le Associazioni: Croce Bianca Bolzaneto, Insieme per Caso, Banco Alimentare, Flying Angels

- Mercoledì 18 luglio, San Salvatore di Cogorno

- Mercoledì 25 luglio, Diano Castello

- Mercoledì 1 agosto, Genova Molassana. Concerto finale con Paola Turci.