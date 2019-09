“Quei posti davanti al mare”: in barca e a piedi alla scoperta della Genova dei cantautori

In occasione del 59° Salone Nautico, Sabato 21 settembre alle ore 16.00, Viadelcampo29rosso propone Questi posti davanti al mare”, un percorso via terra e per mare per scoprire l’essenza più profonda e poetica della città.

Si parte dall’emporio-museo che in Via del Campo celebra la grande tradizione cantautorale genovese per una visita tematica nella città vecchia sui luoghi dei cantautori e si prosegue con una uscita in barca a vela, per una originale chiave di lettura della città, vista dal mare.

Vadelcampo29rosso è uno spazio del Comune di Genova ad ingresso libero, gestito dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro. Gli appassionati di musica ed in particolare i fan di Fabrizio De André possono ammirare oltre ai dischi in vinile originali numerose memorabilia, fra cui la mitica Esteve ’97, appartenuta a Faber. Un piccolo tempio della canzone d’autore che continua e si rinnova.

Per info e prenotazioni: cell. 320 8809621 – tel. 010 2474064 e-mail info@viadelcampo29rosso.com