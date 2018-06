Baloncesto y Fiesta: il torneo di pallacanestro del Cus

Se l’anno scorso è stato un successo, quest’anno non sarà da meno. Torna in via Monte Zovetto il Baloncesto Y Fiesta, torneo di pallacanestro 3vs3 in programma il 21 giugno. Dedicato alla memoria di Roberto Benvenuti, storico segretario generale del CUS Genova nonché suo ideatore, quest’anno il torneo ha un obiettivo solidale: aiutare Davide Morana, sfortunato ex giocatore che ha militato anche tra le file dei Biancorossi.

Da due anni in Spagna, Davide è stato drammaticamente colpito da una forma di meningite fulminante che ha portato all’amputazione di tutti e quattro i suoi arti. Tuttavia non ha perso coraggio e ha lanciato una raccolta fondi necessari al costoso acquisto delle protesi. Nel nostro piccolo possiamo essergli vicino e per questo il CUS ha deciso di devolvere tutto l’incasso a questa raccolta fondi.

Il CUS ringrazia sentitamente le aziende che hanno sostenuto l’iniziativa Elah, Farmacia della Commenda, Grondona, Pesto di Prà, Infernotto e I tre merli di corso Magenta. Chiunque sia a capo o all’interno di un’azienda che possa essere interessata a contribuire a questa iniziativa solidale contatti la segreteria all’indirizzo email angelobedini@cusgenova.it.

Come lo scorso anno, il torneo sarà concentrato in un unico giorno. Un giorno di puro divertimento cestistico accompagnato da barbecue e sangria. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei posti disponibili, comunque entro lunedì 18 alle ore 13. Le categorie sono le seguenti:

Under 13 2005-2006 20 € a squadra;

Under 14 2004 20 € a squadra;

Senior 60 € a squadra 40 € se tutti universitari;

Over 40 60 € a squadra.

Qui il link per l’iscrizione delle squadre Senior: https://goo.gl/forms/Hl4Tc1dpuK84Nluu1.

In questa edizione verranno allestiti 6 campi. La quota d’iscrizione giovanili comprende la copertura assicurativa, una maglietta del CUS Genova per i vincitori, i relativi premi per le prime tre squadre classificate. La quota d’iscrizione senior/over comprende la copertura assicurativa, una maglietta del CUS Genova e sangria illimitata, sino a fine scorta.

Programma giornata:

A) Ore 10:00 ritrovo Under 13 e under 14 con gironi, fase a eliminazione e finali.

B) Ci sarà una pausa dalle 13:00 alle 14:30 con la possibilità di mangiare (panini prosciutto, hamburger e bibite)

C) Ore 18:00/19:00 ritrovo Senior e Over 40 con gironi, fase a eliminazione e finali (a seconda delle squadre iscritte).

Per qualsiasi informazione contattare il numero telefonico 3406465328.

Per iscrivere le squadre giovanili bisogna compilare la distinta allegata e inviarla all’indirizzo email segreteria@cusgenova.it.