Gran ballo in maschera con abiti d'epoca a Palazzo Ducale, tra dame e cavalieri

Sabato 15 febbraio si torna indietro nel tempo a Palazzo Ducale con un Gran Ballo in Maschera che si terrà dalle 19 nel Salone del Maggior Consiglio.

Tra valzer, quadriglie, polke, mazurke, polonaise, cotillon e galop gli ospiti saranno catapultati in un’atmosfera d’altri tempi, per rivivere per una sera i fasti di un Gran Ballo nel Palazzo del Doge.

Ci saranno momenti in cui, chiunque lo vorrà, potrà essere coinvolto in alcune danze.

Dress code della serata: abito in stile ‘700, ‘800 o primi ‘900 oppure abito elegante da sera. Si chiede a tutti di indossare una maschera.

A fine serata verrà premiata la maschera più bella e a mezzanotte si toglieranno le maschere per svelare i volti.

Cena a buffet a cura dle ristorante Manuelina di Recco.

La magica giornata inizia già nel pomeriggio, con dame e cavalieri che sfileranno in carrozza nel centro storico di Genova, mentre al chiostro di Palazzo Ducale verrà svelata un'anteprima della serata.

Prenotazioni aperte entro il 5 febbraio.

Per maggiori informazioni: 3288743223/3473760200 o compagniaitalianateatrodanza@libero.it