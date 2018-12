"Balle sotto l'albero": un aperitivo per riconoscere bufale e fake news

Balle, pacchi, bufale e “fake news”: chi più ne ha più ne metta.

Ma cosa sono davvero e come fare a difendersi? Durante questo aperitivo si parlerà di disinformazione scientifica analizzando varie bufale per imparare a riconoscerle per non condividerle sui social.

Appuntamento giovedì 13 dicembre dalle 18:20 al "The Honey Bar" in Salita del Prione a Genova.

La partecipazione all'evento è gratuita ma non è compresa la consumazione.

A cura di Zeus Divulgazione Scientifica a Genova.