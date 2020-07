Enrique Balbontin ed Andrea Ceccon a Camogli

Venerdi 17 luglio alle ore 21,15 a Camogli, in piazza Ido Battistone, la premiata coppia Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin porta il suo spettacolo "Lavorare Meno, lavorare tu".

Titolo che rappresenta perfettamente la loro filosofia di vita, anche fuori dal palco. Oltre ai cavalli di battaglia si potrà ascoltare una canzone d’amore con le note, ma non quelle del pentagramma, quelle a piè di pagina; ci si potrà imbottire la testa di notizie inutili seguendo gli anchormen delle news che non interessano a nessuno e molto altro.

Evento organiizzati dal Comune di Camogli con Maia Events e in collaborazione con la ProLoco di Camogli

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni

Pro Loco Camogli

0185771066

oppure sul sito

www.maievents.it



L'organizzazione si impegna a rispettare tutte le misure di sicurezza in linea con l normative vigenti prima durante e dopo lo svolgimento dello spettacolo. Si chiede la massima collaborazione del pubblico presente che dovrà: indossare la mascherina anche per gli spostamenti (bagno, bar etc), igenizzare le mani con i disinfettanti disponibili nell'area spettacolo e mantenere le distanze di sicurezza indicate, senza creare assembramenti.

All'ingresso sarà rilevata la temperatura corporea e non sarà consentito l'accesso a chi dovesse presentare una temperatura uguale o superiore ai 37,5.