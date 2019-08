Al Baia Calipso si balla latino e kizomba

Domenica 11 agosto 2019, dalle ore 20, al Baia Calipso di Arenzano (Lungomare De Andrè, Marina Piccola) continua l'appuntamento con le serate latine della domenica targate Caribe Club, che da quest'anno porta ad Arenzano il meglio della musica e della danza latina.

Una location suggestiva e unica per vivere una serata latina a 360 gradi. Ospite della serata dj Daniel, che intratterrà il pubblico con la sua selezione musicale unica e il suo stile inconfondibile, famoso in tutta la Liguria. Animazione in pista con il ballerino del Caribe Moreno Niosvel. Nella sala kizomba festa per il ritorno dei dj Chris e Simo, che insieme alla ballerina Vale, faranno scatenare il pubblico del Baia Calipso.

Possibilità di cenare al ristorante e pizzeria del Baia Calipso a partire dalle ore 20 (prenotazione obbligatoria entro venerdì al numero 335207103 oppure 3737907500). Parcheggio riservato. Informazioni: 335207103