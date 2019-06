Al Baia Calipso closing party del kizomba beach party e show di salsa

Domenica 30 giugno 2019, dalle ore 20, al Baia Calipso di Arenzano (Lungomare De Andrè, Marina Piccola; www.baiacalipso.it) continua l'appuntamento con le serate latine della domenica targate Caribe che da quest'anno porta ad Arenzano il meglio della musica e della danza latina.



In programma la grande serata di chiusura del Kizomba Beach Party, con protagonisti tutti gli allievi, i maestri di kizomba e alla console i dj Chris e Simo. Nello spazio latino si terrà l'anteprima dello show del gruppo coreografico di salsa di Mattia e Roberta dal titolo "Alice in Wonderland". Alla console latina ci sarà dj Erick La Voz. Durante la serata non mancheranno le animazioni di Davide Riccardi, dj Julian, Daniela Bettinelli, dj Lopez, Luca Brundo e tanti altri.



Possibilità di cenare all'ottimo ristorante e pizzeria a partire dalle ore 20 (prenotazione obbligatoria entro venerdì sera al numero 335207103 oppure 3737907500). Ingresso alla serata 10 euro con consumazione. Parcheggio riservato. Informazioni: 335207103