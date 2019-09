Al Baia Calipso closing party della stagione latina

Domenica 15 settembre 2019, dalle ore 20, al Baia Calipso di Arenzano (lungomare De Andrè, Marina Piccola) si tiene il "Summer closing party", l'appuntamento di chiusura della stagione estiva latina curata dal Caribe, il celebre club genovese che da quest'anno ha animato le domeniche in riva al mare di Arenzano.

L'ultima serata vedrà la partecipazione di dj Erick la Voz alla console latina, che selezionerà i migliori successi musicali per garantire una perfetta serata latina a 360 gradi. In pista non mancherà l'animazione dei migliori bellarini del Caribe Club. Nello spazio dedicato alla kizomba, si balla con dj Chris e con i migliori kizomberi liguri e non solo.

Possibilità di cenare al ristorante e pizzeria del Baia Calipso a partire dalle ore 20 (prenotazione obbligatoria entro venerdì al numero 335207103 oppure 3737907500). Parcheggio riservato. Informazioni: 335207103