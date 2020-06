"Back to Nature": il futuro delle imprese

L’incontro verterà sulla sostenibilità delle organizzazioni in termini di strategie, di engagement per gli stakeholder e di comunicazione dedicata.

Alessandra Grasso, delegata FERPI Liguria, ne parlerà con Isabella Cristina, Fondazione Capellino, e Simona Bondanza, Costa Edutainment.

Il futuro come responsabilità su cui le organizzazioni possono avere qualcosa da dire e da fare in modo determinante, in qualità di attori sociali che possono scegliere e attuare la svolta "epocale" per il nostro mondo, i modelli innovativi di impresa per il rispetto dell’ambiente sono solo alcuni dei temi trattati in una chiacchierata informale con professioniste che da anni si occupano di CSR e sviluppo sostenibile.

La pandemia, nella sua tragedia, ci ha dato modo di riflettere sul rapporto e il disequilibrio tra natura/ambiente e vita dell’uomo, e sulla “necessità di restituire al Pianeta quello che abbiamo preso” - come dice l’imprenditore Giovanni Cappellino. Il Sole 24 ore ha riportato in un recentissimo articolo la connessione tra pandemia, inquinamento e perdita di biodiversità, in quanto i danni all’ambiente con il loro dilagare sono la causa di 7 milioni di morti da inquinamento all’anno. Cifre sconvolgenti. Per questo il segretario generale dell’Onu Antonio Guterrez ha sottolineato, in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente il 5 giugno scorso, la necessità di ascoltare il grido della Terra “La natura ci ha parlato forte e chiaro attraverso l’emergenza pandemica”.

L’incontro di venerdì 12 giugno in diretta sulla pagina @FERPI Liguria vuole mettere l’accento sulle operazioni concrete che alcune organizzazioni stanno mettendo in atto all’interno del loro piano strategico che ha come filo rosso la sostenibilità.