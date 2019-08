Beach party targato la Soirée staff al Baccano Beach Club

Al Baccano Beach Club di Quarto torna, dalle 19 all'una di notte, il Party La Soirée, da anni appuntamento-cult itinerante delle notti genovesi.

A mixare gli evergreen dagli anni '60 ai successi del momento in consolle c'è Giovanni Carrara, fra i nomi che hanno fatto la storia del movimento dance in Liguria, per anni speaker "storico" di Radio Babboleo prima e Radio 19 poi, attualmente dj-resident pure al Soleluna di Albissola e al Covo Di Nord- Est. In spiaggia verrà allestito un buffet che accompagnerà l'aperitivo fino alle 21.30, per poi continuare a ballare fino a tarda serata.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare costume e infradito per fare il bagno serale durante il party.

Ingresso libero, infoline 0102929200 Baccano, 3472230344 La Soirée staff.

