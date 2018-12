Festa a Pontedecimo con Babbo Natale e trenino gratuito

Il tour di Babbo Natale con la sua casetta farà tappa sabato 15 dicembre 2018 a Genova Pontedecimo.

Santa Claus attenderà tutti i bambini con la letterina, e poi ci sarà il trenino gratuito che dalle ore 15 alle ore 17.30 circa porterà i più piccoli in giro per Pontedecimo con fermate in piazza Arimondi, in via Anfossi (Oliva Abbigliamento), in via Anfossi FS, in via Anfossi (Panificio Ferrando), in piazza Pontedeimo, in piazza Partigiani con una fermata extra a San Quirico alle ore 15,15 circa.

Verso le 16 circa salirà a bordo anche Babbo Natale con un dolce omaggio.

A cura di Organizzazione Eventi Dragon Night