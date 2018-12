Babbo Natale in via Fereggiano

Per l'occasione tutti i bimbi potranno compilare la letterina e lasciarla in uno dei negozi aderenti. Sabato pomeriggio inoltre si potrà seguire Babbo Natale che dalle 15 si aggirerà con gli elfi per via Fereggiano e Piazza Galileo Ferraris, poi al Circolo Floris le migliori letterine sorteggiate riceveranno un regalo, per gli altri bimbi tanti dolcetti.

La manifestazione è organizzata dal Comitati dei Commercianti di Via Fereggiano e Piazza Galileo Ferraris, con il patrocinio del Municipio Bassa Val Bisagno.

Gallery