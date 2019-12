Babbo Natale arriva in decapottabile al Winter Park di Genova

Proseguono gli appuntamenti del Winter Park di Genova, il luna park mobile più grande d’Europa che, fino a domenica 12 gennaio, animerà piazzale Kennedy.

Martedì 24 dicembre dalle 15.30 alle 19 si festeggia la vigilia di Natale con un Babbo Natale "sportivo", che arriverà al Winter Park non con la classica slitta ma con una decappottabile rossa elettrica e distribuirà palloncini colorati e farà fotografie con i bambini presenti, che potranno anche consegnargli le letterine. Inoltre, ad animare la giornata ci sarà una trampoliera travestita per l’occasione da albero di Natale gigante. Il Winter Park resterà aperto martedì 24 e mercoledì 25 dicembre dalle 10 alle 24.

«Dopo la giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne e il pomeriggio dei nonni e dei nipoti, organizziamo un evento interamente dedicato ai bambini e alle famiglie – spiega Mattia Gutris, portavoce del giovane staff di organizzatore del Winter Park – Il luna park di Genova da sempre è uno dei simboli delle festività natalizie genovesi, frequentatissimo da ragazzi di ogni età, ma soprattutto da bambini e famiglie. Aspettare il Natale con noi sarà un’occasione per godersi le attrazioni e le animazioni del Winter Park in un’ atmosfera unica di festa e allegria».

Gli eventi continuano lunedì 30 dicembre con la giornata speciale dedicata alle persone con disabilità, in cui le attrazioni saranno aperte gratuitamente ed esclusivamente per ragazzi e bambini diversamente abili e per i loro accompagnatori, e martedì 31 dicembre, in cui si festeggerà il Capodanno in piazzale Kennedy con sconti dedicati ai visitatori.

Il Winter Park è aperto, salvo imprevisti metereologici, fino a domenica 12 gennaio 2020 dalle 15.30 alle 19 e dalle 21 alle 23.30 nei giorni feriali e dalle 10 alle 24 nei giorni festivi.

Gallery