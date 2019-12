A Nervi arrivano i Babbi Natale in moto per i bimbi del Gaslini

A Nervi le feste natalizie arrivano... in motocicletta.

Appuntamento domenica 22 dicembre 2019 alle 14,30, con i Babbi Natale del'associazione Riders for Children che arriveranno in moto, per ritirare i pacchetti dei cittadini indirizzati ai bambini del Gaslini.

Due le fermate dei 'centauri' biancorossi: all'incrocio tra via Oberdan e viale Franchini, e in piazza Pittaluga