Babacci di Elena Cavallo al Museo Diocesano

Venerdì 9 febbraio ore 18 il Museo Diocesano invita alla presentazione delle opere Babacci di Elena Cavallo. Le sedie-sculture saranno ospitate in Museo, in Sala Didattica, da febbraio ad aprile 2018.

Questa importante collaborazione tra il Museo e l’artista Elena Cavallo rientra nel costante e ambizioso percorso del Diocesano volto alla collaborazione con le eccellenze sul territorio per ampliare la propria offerta culturale e aumentare il coinvolgimento di pubblici diversi, in questo caso i bambini e le loro famiglie.

I Babacci costituiscono una presenza fondamentale per gli eventi didattici del Museo in programmazione fino a maggio, in primis il prossimo Carnevale Bestiale, in programma domenica 11 febbraio.

Alla presentazione interverranno la Conservatrice del Museo, Paola Martini, e l’artista, Elena Cavallo. L’ingresso è libero.

Babacci

I Babacci sono sedie originali ricostruite secondo progetti unici di assemblaggi di peluches che accompagnano o modificano la struttura stessa di seggiole/poltrone/tappeti/sgabelli.

Ogni Babaccio ha una sua denominazione a tema che richiama ambienti naturali: “in fondo al mare”, “eterna fedeltà”, “pollaio”, “giungla”, “fattoria".

I Babacci rallegrano gli ambienti con le loro forme e colori, fanno compagnia a bambini e adulti, richiamano alla fantasia mondi diversi e dolci ricordi di infanzia.

Elena Cavallo scultrice, dedita anche al riuso artistico dei materiali e degli oggetti, ha ideato i Babacci nome che proviene dal lontano mondo infantile dei suoi figli.

Per informazioni: tel. 010/2475127 e-mail: didattica@museodiocesanogenova.it