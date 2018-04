"L'autostima di prima mattina": il seminario gratuito

Seminario a cura di Marilena Vettorello, psicologa e psicoterapeuta. Partecipazione gratuita con prenotazione.

L'autostima si coltiva, fin da quando si è piccoli, momento in cui sono i rimandi degli altri a decidere chi sei e quanto vali, fino ad arrivare all'età adulta, periodo in cui per sentirsi capaci è necessario cimentarsi in attività, imprese e varie, il cui successo confermeranno chi siamo, quali valori e abilità abbiamo.

Durante questo incontro potrete prendervi un pò di tempo per voi, ammirare pregi e risorse personali, ed ottenere alcuni piccoli consigli pratici per aumentare la vostra autostima.

Prenota la tua partecipazione gratuita al 3486624862 o scrivendo a mvpsicologa@gmail.com

