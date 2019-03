Atp, un bus ogni 15 minuti tra Santa Margherita Ligure e Portofino

Come un atleta ai nastri di partenza. Così è Atp in questi giorni di attesa per la riapertura della strada provinciale 227 tra Santa Margherita e Portofino.

Oggi c’è una data, domenica 7 viene riattivata la viabilità, e Atp Esercizio ha già preparato nuovi mezzi, nuovi orari, autisti formati con la lingua inglese. «Dopo il crollo della strada provinciale 227, abbiamo fatto di tutto per ripristinare un servizio fondamentale per la popolazione del Tigullio e per i turisti. Non ci siamo mai fermati e devo ringraziare i nostri autisti, che hanno fatto un grande lavoro in questi mesi. La nostra azienda, che ha nel suo dna l’impegno per migliorare il servizio e adeguare l’offerta alle esigenze dei passeggeri e alle richieste che arrivano dal territorio, è pronta a riportare le lancette dell’orologio a prima del 29 ottobre. Offriremo fin dal primo giorno di riapertura della viabilità, un servizio d’eccellenza. Avremo nuovi mezzi, personale qualificato e formato anche dal punto di vista della lingua inglese, per rendere un servizio ancora migliore. Come sempre Atp è presente» dichiara Enzo Sivori, presidente Atp Esercizio.

Un bus ogni 15 minuti

Gli orari fin dalla giornata della riapertura prevedono un bus ogni quarto d’ora.

Ogni giorno saranno programmate 87 corse per l’andata e 87 per il ritorno. Altre 24 corse, 12 per l’andata e 12 per il ritorno, rafforzeranno ulteriormente il servizio offerto ai passeggeri dal primo di luglio al 31 agosto prossimo, quando si rafforzeranno soprattutto le corse della sera e della notte, con un’ultima partenza da Portofino fissata per l’1.30.

In allegato, in fondo all'articolo, i nuovi orari.

Andrea Geminiani, direttore amministrativo, dice: «Nel 2018 fino al crollo della strada, ovvero per i primi 10 mesi dell’anno, abbiamo trasportato oltre 200 mila passeggeri sulla tratta tra Rapallo-Santa Margherita e Portofino. Questo per merito di un servizio di buona qualità, che ci ha visto offrire ogni giorno tante corse. Anche negli ultimi mesi abbiamo comunque lavorato bene, con migliaia di persone che hanno viaggiato con il sistema del bus navetta con cambio all’altezza della passerella della Cervara. Non ci siamo mai fermati».

Dal prossimo 7 aprile «avremo a disposizione i bus di ultima generazione Heuliez da 9.50 metri, ecologici e confortevoli. Anche quest’anno prevediamo una intensificazione del servizio nei mesi di luglio e agosto» aggiunge Roberto Rolandelli, direttore operativo.

A ringraziare Atp per l’impegno è Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti per la Città Metropolitana: «L’azienda non ha mai fatto mancare il proprio impegno. Anzi possiamo dire che mentre Città Metropolitana lavorava al ripristino della strada con il mio collega Franco Senarega, Atp continuava a garantire che il borgo non rimanesse isolato».

Tariffe

Per quanto riguarda le tariffe in vigore sulla linea 82 riattivata, il servizio è fruibile con il tradizionale titolo di viaggio “Portofino Pass”: la tariffa è di 3 euro per la sola andata e di 5 euro per l’andata e ritorno, titoli che se acquistati a bordo aumentano di 1 euro.

Ovviamente il titolo di viaggio giornaliero e settimanale, così come gli abbonamenti multicorsa e quelli di libera circolazione mensili e annuali possono essere utilizzati sulla linea 82.

