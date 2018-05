Atelier di Composizione Coreografica "Il corpo in scena"

Dal 25 giugno al 1 luglio, a Zoagli, si terrà una settimana di laboratorio residenziale che darà ai partecipanti l'opportunità di partecipare al processo di creazione coreografica, sino alla sua presentazione davanti ad un pubblico.

Saranno suggeriti strumenti di composizione, formali e di contenuto, con i quali i partecipanti collaboreranno portando il proprio apporto creativo. Il processo avviene attraverso sperimentazioni, improvvisazioni guidate e apprendimento di sequenze prestabilite.

Grande attenzione verrà dedicata all'interpretazione e alla creatività del singolo.

L’obiettivo non è solo la costruzione di una coreografia, ma anche l’elaborazione della sua messa in scena, attraverso il linguaggio compositivo e le scelte estetiche che caratterizzano lo stile di lavoro della compagnia.

E quale cornice migliore del Golfo del Tigullio e della città di Zoagli.

Dal lavoro di creazione in sala, i partecipanti si esibiranno in una performance di chiusura del laboratorio, mostrando e condividendo con il pubblico della città di Zoagli l'esito del percorso.

All'interno della programmazione dell'Atelier sono previste inoltre alcune escursioni per far conoscere meglio il territorio di Zoagli e del Golfo del Tigullio

L'arrivo dei partecipanti è previsto a Zoagli per domenica 24 giugno e la partenza domenica 1 luglio in giornata.

COSTI:

500€ Atelier (24 ORE DI LABORATORIO + PERFORMANCE) + alloggio

280€ solo Atelier (24 ORE DI LABORATORIO + PERFORMANCE)

PROMOZIONE:

250€ solo Atelier (24 ORE DI LABORATORIO + PERFORMANCE)

480€ Atelier (24 ORE DI LABORATORIO + PERFORMANCE) + alloggio, per chi si iscrive entro il 25 maggio

La quota comprende: 24 ore di Atelier con performance finale, escursioni guidate, alloggio in appartamento a Zoagli dal 24 giugno all'1 luglio con colazione.

Il viaggio di andata e ritorno fino a Zoagli è a carico del partecipante.

Sarà possibile pranzare e cenare insieme con una piccola quota che verrà stabilita successivamente, in base al numero di partecipanti.

L'atelier avrà luogo con un minimo di 8 e un massimo di 15 partecipanti.

DOVE:

Il territorio - inserito tra il comprensorio del Golfo Paradiso e la val Bisagno a ovest, la val Trebbia e la val d'Aveto a nord, la val di Vara e il comprensorio Baie del Levante a est - comprende principalmente i comuni costieri di Portofino, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante.

L'atelier e la performance finale si terranno a Zoagli, un antichissimo insediamento di epoca preromana, dove la terra incontra il mare in scorci di rara bellezza. Dalle torri saracene, gioielli incastonati fra rocce a picco sul mare, ai sentieri dei "5 Campanili", dall'eccellenza delle famose seterie al Palio Remiero, si gusta tutto il fascino e la tranquillità del Tigullio.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Per iscriversi e informazioni organizzative: info@spazioluce.org

Per informazioni artistiche: lda.lineadaria@gmail.com

Il termine per le iscrizioni è il 4 giugno.

Organizzazione: SPAZIO LUCE

con il PATROCINIO del COMUNE DI ZOAGLI

LA COMPAGNIA LD'A

Danila Massara e Alex Sander Dos Santos, danzatori contemporanei, di origini italiana e brasiliana, si incontrano nel 2004 in Francia in occasione di una produzione della Maison de la Danse di Lione grazie a cui fanno parte per circa 8 anni della medesima compagnia di teatro-danza. Come interpreti condividono altre esperienze, fra le altre, lavorano per l’Opéra Comique di Parigi. Parallelamente ognuno collabora con differenti coreografi, proseguendo ciascuno il proprio percorso artistico, ma che li porta nel 2012 a fondare, assieme a Luciana Dariano, la Compagnia Linea d’aria. La sede è a Parigi ma la compagnia sviluppa i propri progetti sia in Francia che all’estero, con l’intento di essere un collettivo al servizio dell’arte, in cui il concetto di distanza – nel senso di differenza, sia fisica che culturale – sta alla base del lavoro del gruppo.

Oltre alla creazione di spettacoli e performance, Linea d’aria dà molta importanza alla pedagogia, rivolgendosi a bambini ed adulti, sia amatori che professionisti. Grazie alle differenti formazioni dei membri della compagnia, l’insegnamento varia tra la danza contemporanea, la danza barocca, il teatro danza, il linguaggio del corpo e l’arte applicata alla scena.