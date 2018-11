Una moto spaziale (e solidale) di cioccolato di 200 kg al Ducale

La Band degli Orsi presenta la nuova creazione di cioccolato che verrà esposta a Palazzo Ducale il 24 e 25 novembre: si tratta di una "moto spaziale" molto golosa, ideata e costruita da Antonio Le Rose.

Un altro mega-dolce preparato per stupire grandi e piccini dopo il Presepe, l'Arca e il Castello di Dracula, sempre realizzati in cioccolato.

Questa nuova golosità - creata con 200 kg di puro cioccolato - verrà terminata ed esposta al Ducale.

In queste due giornate verranno organizzati laboratori per produrre stelle e tavolette di cioccolato, che verranno vendute a favore della Band degli Orsi, associazione di volontariato che ha come mission il miglioramento dell'accoglienza dei piccoli ospiti dell'ospedale Gaslini.