Nuovo progetto del “sottoponte”: assemblea pubblica

Oggi, 19 febbraio 2019, alle ore 19.00 presso l’auditorium del Centro Civico Buranello (Via Nicolò Daste 8/A), si terrà l’assemblea pubblica promossa dal Municipio II Centro Ovest sul tema: “Presentazione Masterplan – Progetto del Sottoponte“.

L’assemblea ha lo scopo di raccogliere idee e proposte dei cittadini in previsione dei bandi di progettazione.

Le figure che interverranno, saranno: l’Assessore Comunale Urbanistica Simonetta Cenci, il presidente del Municipio Centro Ovest Renato Falcidia, il Direttore Urban Lab Arch. Anna Iole Corsi e l’ Assessore del Municipio Centro Ovest Arch. Caterina Patrocinio.

Il tavolo di lavoro è capitanato dal l’assessore all’urbanistica Simonetta Cenci. Insieme a lei abbiamo lavorato io, come esponente del Municipio e come architetto, la regione Liguria, Urban Lab, l’ordine degli architetti, l’ordine degli ingegneri e la facoltà di Architettura. L'assemblea serve proprio per presentare il progetto alle persone che abitano nelle zone limitrofe a Via Fillak e a Via del Campasso; per sentire i loro pensieri, le loro idee e i desideri per il futuro di quell’area.