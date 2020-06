"Arturo racconta Brachetti": confidenze, ricordi e viaggi dell'uomo dai mille volti

Tutto è iniziato da un solaio e Arturo Brachetti, “l’uomo dai mille volti”, giovedì 23 luglio alle 21,15 sul palco dei Parchi di Nervi, racconterà la sua vita che è l’esistenza di un artista capace con un battito di ciglia (o forse due) di trasformarsi in strabilianti personaggi.

Arturo racconta Bracchetti sarà una serata speciale fatta di confidenze, ricordi e viaggi fantastici. Fregoli, Parigi e le luci della Tour Eiffel, Ugo Tognazzi, le ombre cinesi, la macchina da cucire della mamma, la donna ignifuga, il Paradis Latin e le mille fantasie di un ragazzo che voleva diventare regista o papa.

Un dietro le quinte, in forma di intervista condotta da Paolo Verri, dove il confine tra vita privata e palcoscenico sarà un po’ miscelato: si parlerà dei suoi debutti, dei viaggi intorno al mondo, della vita quotidiana, delle “mille arti” in cui eccelle e altro ancora.

Partendo dal racconto della sua storia e del suo inconfondibile profilo rappresentato in una particolare silhouette sarà un percorso attraverso la storia del varietà, del teatro e delle arti circensi.

Renzo Arturo Giovanni Brachetti è un artista italiano, famoso e acclamato in tutto il mondo, considerato univocamente il World Master of quick change, il grande Maestro del trasformismo internazionale, si parla di 350 personaggi e 100 cambi d’abito. Il Guinness Book of Records lo annovera come il più veloce trasformista del mondo. Inoltre è un regista e direttore artistico attento e appassionato, capace di spaziare dal teatro comico al musical, dalla magia al varietà. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti nella sua carriera figurano il premio Molière (FR) e il Laurence Olivier Award (UK). Nel 2014 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lo nomina Commendatore con un decreto motu proprio. Tra i suoi libri: Le ombre cinesi (Priuli&Verlucca 2005); Uno, Arturo, centomila. Vita, magie e salti mortali dell’uomo dai mille volti (Rizzoli, 2007); Tanto per cambiare (Baldini&Castoldi 2015).

Il suo nuovo “one man show” Solo, tra gli spettacoli più applauditi delle ultime stagioni, riprenderà il tour internazionale in autunno.