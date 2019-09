Artisti di strada vestiti di luce, tra trampoli, maschere e giochi di fuoco

Nell'ambito del fuori Salone Nautico "Genova in blu", venerdì 20 settembre 2019 in vari luoghi della città si esibirà la Compagnia Accademia Creativa, con trampoli, maschere, giochi di fuoco, danze aree e acrobatiche.

Dove trovare gli artisti:

Ore 12.00 Spettacolo itinerante “Bianche Presenze”

Uscita Salone Nautico e Vie del Quadrilatero

Ore 17.00 Spettacolo itinerante “Alice in the wonderland”

Via Garibaldi, Piazza Fontane Marose e vie limitrofe

Ore 21.00 Spettacolo itinerante “Bianche presenze” versione notturna

Galleria Mazzini, Largo Pertini, Piazza De Ferrari

Ore 22.15 De Ferrari Gran Finale

Eventi gratuiti