"Storie ai quattro angoli del globo": sul web con Artesulcammino per viaggiare con l'arte e la fantasia

Dal 20 al 27 aprile riprendono le conferenze online di Artesulcammino per viaggiare, sì, ma con la mente e la fantasia, sulle tracce dei grandi dell'arte.

Artesulcammino, associazione attiva soprattutto in Valpolcevera, organizza da sempre escursioni e viaggi per andare alla scoperta delle meraviglie della natura e dell'arte. Con l'emergenza coronavirus però si deve rimanere chiusi in casa, e dunque ecco un ciclo di videoconferenze da seguire sul web, a cura di Flavia Cellerino, per scoprire ugualmente storie di artisti noti e meno noti che hanno dato un grande contributo alla cultura e alla scienza.

Il calendario:

Lunedì 20 aprile

Sofonisba Anguissola

Dalla Lombardia a Madrid nel '600, una pittrice per l'imperatore

Mercoledì 22 aprile

Sergej Diaghilev

In tournée con Picasso, Stravinsky e gli altri

Venerdì 24 aprile

Elisabeth Vigee Le Brun

Da Parigi a San Pietroburgo, sopravvivendo alla Rivoluzione Francese

Lunedì 27 aprile

Grant Wood

In viaggio negli States

Tutti gli incontri si terranno alle 17,30 sul web, collegandosi qui.