Arte d'a-mare: la mostra collettiva

In questa collettiva di arte contemporanea, si potranno apprezzare immagini in cui convivono visioni oggettive e valenze emozionali in dinamici equilibri. Opere intense e armoniose nella composizione cromatica, vivaci ritmi di colore sottolineano la coerenza di un'arte limpida, dove si riflette un'appagante espressività.

A partecipare, artisti provenienti sia dall'Italia che dall'estero.

Direzione artistica: Loredana Trestin, Curatrice d'arte

Assistente di direzione: Maria Cristina Bianchi

Grafica e web: Anna Maria Ferrari

Inaugurazione Giovedi 19 Luglio alle ore 17.30

Orario: Dal Lunedi al Venerdi dalle 14.30 alle 18.30

Sede Espositiva: Show-room d'arte e design Cad (Creativity_Art_Design)

Via Chiabrera 7/2, Palazzo Saluzzo, Genova