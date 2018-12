L'arte di aspettare il Natale: 24 opere, 24 sorprese

Sabato 25 novembre alle ore 15.00 presso la Galleria d'arte Moderna un inedito percorso all'interno della Galleria d'Arte Moderna tra arte, racconti, tradizioni, e cioccolata, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Il museo, inteso come scrigno di meraviglie, si trasformerà per un giorno in un ideale calendario dell'avvento dove le storie, i personaggi e le ambientazioni di 24 opere d'arte si incroceranno e adatteranno ad altrettante storie, tradizioni, ricette e regali di Natale.

Cosa c'entra Dante con Babbo Natale? E il Salotto Liberty di Issel con il pandolce genovese? Com'era il Natale dei Fanti immortalati nei bronzi di Eugenio Baroni o quello di Odone di Savoia a cui dobbiamo moltissime opere presenti in Galleria?

A queste e a tante altre domande risponderemo aprendo le caselle del calendario dell'avvento, sala dopo sala, sorpresa dopo sorpresa!

Al termine del percorso, come nelle migliori tradizioni di Natale, gusteremo insieme cioccolata calda e canestrelli.

INFO E PRENOTAZIONI: 010 3726025 biglietteriagam@comune.genova.it