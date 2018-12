"The Art of the Brick", i capolavori creati con i Lego in mostra al Porto Antico

Dal bacio di Gustav Klimt alla Gioconda, dall'Urlo di Munch agli scheletri dei temibili t-rex, passando per altre sculture e opere d'arte antica e contemporanea: la particolarità? È tutto fatto con i mattoncini Lego.

Oltre 80 opere realizzate con i Lego

Arriva così anche a Genova, ai Magazzini del Cotone del Porto Antico, dal 12 marzo al 9 giugno 2019, la mostra "The Art of the Brick", con oltre 80 capolavori realizzati da Nathan Sawaya. Si tratta attualmente di una delle esposizioni più straordinarie e innovative mai viste: l'artista infatti ha scelto di utilizzare i Lego come unico mezzo, creando e ricreando opere immortali e inediti.

Chi è Nathan Sawaya

Nathan Sawaya è il primo artista in assoluto - acclamato in tutto il mondo - a portare i Lego nel mondo dell'arte, plasmando il noto giocattolo in vere opere ricche di significato.

La capacità di Sawaya di trasformare questo giocattolo comune in qualcosa ricco di significato, commovente e spesso provocatorio, insieme alla sua devozione per la perfezione spaziale ed al modo in cui egli concettualizza l’azione, gli permettono di essere uno tra i più grandi artisia innovativi di tutti i tempi.

La sua arte si concentra su sculture in larga scala, tra le più sbalorditive e inaspettate creazioni 3D vi sono ricostruzioni, a volte reinterpretate, di capolavori universalmente riconosciuti dei grandi maestri.

Tra le opere d’arte, frutto dell’immaginazione entusiastica dell’artista, che i visitatori hanno l’opportunità di vedere da vicino, vi è l’iconica “Yellow”, la celebre scultura a grandezza naturale di un uomo che si apre il petto dalla cui cavità escono migliaia di mattoncini Lego gialli come il sole. È da sempre l’opera più popolare, vuole trasmettere l’effetto catartico che aprirsi al mondo può avere sulla mente.

Un'area per costruire insieme con i Lego

La mostra comprende inoltre una zona interattiva che invita i giovani, ma non solo, a esprimere la propria creatività utilizzando i Lego, dando svago alla propria immaginazione e creatività, proprio come il celebre artista.

Giorni e orari di apertura

La mostra sarà aperta tutti i giorni - inclusi i festivi - con il seguente orario:

Lunedì-giovedì: dalle 10 alle 18

Venerdì, sabato e domenica: dalle 10 alle 20

Giorni festivi: dalle 10 alle 20

Ultimo ingresso consentito: un'ora prima dell'orario di chiusura.

Prezzi biglietti

Intero 14 euro + 1,50 in caso di prevendita.

Ridotto generico (over 65, under 12, Cral convenzionati, media partner, disabili): 12 euro + 1,50 di prevendita

Ridotto gruppi: (per un minimo di 25 persone): 10 euro +1,50 di prevendita

Ridotto scuole: (per un minimo di 15 alunni): 8 euro +1,50 di prevendita

Family pack da 3: (2 adulti e un bambino o un adulto e due bambini): 35 euro +1,50 di prevendita

Family pack da 4: (due adulti e due bambini o un adulto e tre bambini): 44 euro +1,50 di prevendita

Open: 16 euro +1,50 euro di prevendita

I bambini al di sotto di 3 anni non pagano

I biglietti sono disponibili sui circuiti online oppure, al botteghino presso Porto Antico, calata Molo Vecchio 15, Magazzini del Cotone modulo 1.

Per informazioni: info@nextexhibition.it