Art Battle: alla Claque la gara degli artisti

Art Battle arriva a Genova, alla Claque, per una meravigliosa serata di pittura dal vivo in cui 12 talentuosi pittori avranno 20 minuti per mostrare le loro abilità e creare il miglior lavoro possibile.

Si potrà guardare ed osservare come l'artwork si trasforma, ed aiutare a votare il vincitore della serata.

Gli artisti possono candidarsi online su www.artbattle.com.

Dj Nigma e Cris Sanfelice accompagneranno i partecipanti durante la battaglia ed anche dopo fino all'1 di notte.

Ingresso / Entrance: €12.00 online, €15.00 in teatro.