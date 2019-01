Art Battle Genova: 12 artisti e 1 vincitore per la "battaglia d'arte" genovese

Torna Art Battle Genova con il primo evento del 2019, tra ottima musica, gente cool e 12 artisti che davanti ai cavalletti si alterneranno in 3 round di pittura veloce, mostrando le loro capacità pittoriche.

Gli spettatori dovranno osservare il processo creativo che si delinea davanti ai loro occhi e che li aiuterà a scegliere il vincitore: un'esperienza nuova, frizzante, intrisa di arte e relazioni pubbliche.

Art Battle è il più grande torneo al mondo di pittura competitiva dal vivo. I pittori creano il miglior lavoro possibile in soli 20 minuti. Mentre dipingono, il pubblico gira intorno ai cavalletti, osservando da vicino il processo creativo.

Il mezzo è la pittura acrilica e sono ammessi solo strumenti non meccanici, quindi "sì" a: pennelli, spatole, spugne, spazzolini eccetera. Il pubblico vota per il suo dipinto preferito.

Durante la serata in quadri vengo esposti nell'asta silenziosa e si puo' portare a casa un bel ricordo della serata. Art Battle si svolge in oltre 50 città in tutto il mondo, fino ad ora hanno partecipato più di 10.000. Visita artbattle.com per le inserzioni local.