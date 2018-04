All'arrembaggio: c'è un tesoro al museo

Si preparino tutti i bimbi in cerca di un’avventura: domenica 22 aprile alle ore 15.30 il Museo Diocesano si trasformerà in un’isola esotica pronta a ricevere tanti piccoli pirati in una caccia al tesoro senza tempo.

Dopo il grande successo dei precedenti eventi, il Museo Diocesano si prepara ancora a unire cultura, musica e gioco in una nuova occasione per i più piccoli di imparare divertendosi. I bambini, che si dovranno travestire da pirati, saranno guidati in un percorso a tappe in cui potranno conoscere la vita spericolata e le avventure degli antichi filibustieri. Ad accompagnarli in questo viaggio, ta…ppa per tappa, saranno tipici canti marinareschi ma anche “Non son le Tetre immagini” da Il Corsaro di Giuseppe Verdi o “Come scoglio” da Così fan tutte di Mozart (e molti altri), intonati dalla classe di Arte scenica del Conservatorio Nicolò Paganini, coordinata dalla regista Lorenza Codignola nonché la preziosa collaborazione del NavLab (Laboratorio di Storia marittima Navale).

Insomma bimbi, vi aspettiamo provvisti di bende sugli occhi, uncini e tanta voglia di esplorare i tesori del museo. L’intrattenimento è assicurato e le occasioni di risata non saranno poche. Infine, fate attenzione… al termine della ricerca ci sarà un dolce premio per i giovani corsari: un forziere colmo di dolci prelibatezze!! Si ringrazia lo sponsor Pasticceria Rossignotti.

Anche questa volta il Museo Diocesano offrirà a ciascun bambino con la voglia di mettersi in gioco un momento di svago dal tono culturale e una lauta merenda. Vi aspettiamo tutti.

Evento su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Costo € 12 a partecipante, € 10 per fratelli. Visita guidata per 2 accompagnatori a cura di Paola Martini (Conservatore Museo Diocesano) prezzo speciale € 8 (2 biglietti al costo di uno).

Info e prenotazioni: Biglietteria Museo Diocesano Genova 010 2475127 – 010/2470283 (risponde da lunedì a domenica dalle 12 alle 18 – chiuso il martedì) – didattica@museodiocesanogenova.it

A cura di Museo Diocesano Genova e Laboratorio di Storia Marittima Navale. Con la presenza dei ragazzi di alternanza scuola/lavoro della classe IV D del Liceo Colombo. Vedi anche www.museodiocesanogenova.it