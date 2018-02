Sabato 17 marzo 2018 alle ore 16 arriva Armenia, Electronic Live Set e Visual, al Museo di Sant'Agostino di Genova, nell'ambito dello spettacolo "Echoes". Ingresso libero.

Con i contributi in video di Eliana Maffei, Kseij Dance Company e Lisfrank.

Armenia, musicista elettronico sperimentale, così si racconta: «Come sopra così sotto. Ho capito di essere un infiltrato nel mondo delle macchine e dell'elettronica. Di base un sovversivo. Vado verso l'uomo e tutto viene adeguato a questo fine in vari modi e vie. Installo un virus umano e vado al risultato. Allora le macchine, sia software che hardware, cominciano a piegarsi, a scaldarsi e a diventare vive. A volte è sorprendente. Un'operazione alchemica ai miei occhi. Comanda il Saggio. Sullo sfondo il Bambino e il Catastrofista».

Armenia porta con sé il nuovo inquieto album di studio, "We are still machines"(https://armeniamusic.bandcamp.com/album/we-are-still-machines), preceduto da Like a Dervish e pubblicato su Bandcamp, disponibile anche negli store digitali come iTunes e Amazon. «La nostra vera coscienza può essere, e infatti lo è quasi sempre, completamente assente da tutto ciò che facciamo, pensiamo, vogliamo e immaginiamo».

A "Echoes" a cura di Duplex Ride, Armenia introduce inoltre il freschissimo progetto di collaborazione con la fotografa professionista Eliana Maffei che ha curato la parte visiva di due nuovi brani e che saranno parte di un nuovo EP in lavorazione: "I need to go up" e "Our Memories". La cornice sarà quella del Museo di Sant'Agostino, circondati dagli antichi reperti qui conservati. Da non perdere.

