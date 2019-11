Armando Talk Show: one night of Queen

"Armando" il talk-show, spettacolo già andato in scena al Teatro La Claque di Genova, ritorna col quarto appuntamento venerdì 8 novembre 2019.

Il programma, ispirato ai late-night talk show statunitensi come il 'Late Show di David Letterman' o il ‘The Tonight Show’ condotto da Jimmy Fallon vede Nicolas Vigliotta, ideatore, autore e conduttore dello show, intervistare alla scrivania ospiti rigorosamente Liguri che prenderanno parte a situazioni parodistiche fino alla perfida domanda della mascotte "Armando" la cui voce è a cura di Matteo Monforte.

Per il quarto appuntamento, evento speciale dedicato ai Queen.

Tanta musica con le tribute band Genovesi Radio ga ga, Son and Daughter, The Royal Call e le coreografie e i ballerini a cura del CFA di Luca Bizzarri.

Ospite speciale della serata Andrea Cervetto scelto da Brian May dei Queen per prendere parte al musical “We will rock you” per un tour lungo due anni e Roberto Tiranti.