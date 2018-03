Visite guidate a Palazzo Spinola: speciale 8 marzo

Giovedì 8 marzo alle ore 15.00, nella Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, visita guidata dal titolo "Una aristocratica rinnova la casa: le scelte di arredo della nobile proprietaria Maddalena Doria Spinola".

Le Volontarie del Servizio Civile Nazionale accompagneranno i visitatori attraverso i salotti in cui Maddalena Doria, erede del palazzo nel 1732, intervenne commissionando un totale rinnovo decorativo. La visita si soffermerà anche sulla straordinaria personalità di Maddalena, e in particolare sulla lettura della storia tra Amore e Psiche che Sebastiano Galeotti affrescò per volere di Maddalena in uno dei salotti.

Ogni donna riceverà in dono un fiore di carta realizzato a mano dalle Volontarie.