Un weekend di cabaret con Alessandro Bianchi al Sipario Strappato di Arenzano

In arrivo un fine settimana di risate al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano con due spettacoli diversi di e con il comico genovese Alessandro Bianchi, diplomato alla scuola dello Stabile, che tra le sue numerose esperienze può inserire i Cavalli Marci e Colorado.

Faccia di cane e altre bestie

Venerdì 23 marzo alle 21 arriva "Faccia di cane e altre bestie": per molti l'emozione più bella è mangiare o fare l'amore, ma per Alessandro Bianchi è ridere. E allora è in arrivo un'ora e mezza di risate in cui Alessandro Bianchi, con l'aiuto e la complicità del pubblico, passa in rassegna le migliori maschere della sua ventennale carriera evocando lo yoga del maiale in curva, i vuoti cosmici nella mente di un fotomodello, assistenti di volo in ostaggio di comandanti onnipotenti, traduttori sottopagati e diplomatici russi dalla faccia di cane.

Una realtà sbagliata quella rappresentata da Alessandro Bianchi, in cui l'errore è il protagonista e deus ex machina della sua comicità irriverente e spesso al limite della follia.

Cabaret '300

Sabato 24 marzo, sempre alle 21, invece, in scena "Cabaret '300", una novità assoluta di Alessandro Bianchi: si tratta di un inedito ispirato al Decameron di Boccaccio, firmato da Sergio Maifredi in collaborazione con il Teatro Pubblico Ligure.

Comicità e teatro per l'interpretazione contemporanea di un grande classico della letteratura italiana che affascina e diverte il pubblico di ogni età.

«Lavorando con Alessandro Bianchi - dice Sergio Manfredi - ho riso molto durante la preparazione, ma al tempo stesso Bianchi è molto esigente con se stesso e ci siamo quindi impegnati in una seria ricerca. Il risultato dell'impegno di un grande artista come Bianchi è uno spettacolo davvero divertente e di grande livello per l'equilibrio tra la comicità contemporanea e l'attualità di un classico della letteratura italiana del '300».

Biglietti e info

Il biglietto costa 12 euro intero, 10 euro ridotto, 9 euro tesserati Fita. Speciale promozione: per chi vorrà vedere entrambi gli spettacoli, il biglietto costerà 15 euro in tutto.

info e prenotazioni 3396539121, www.ilsipariostrappato.it