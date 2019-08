Truck Street Food: due giorni all'insegna della gastronomia ad Arenzano

Circa 15 chef provenienti da tutta Italia, a bordo dei migliori Food Truck del panorama eventi Street Food Catering della nostra nazione, si danno appuntamento ad Arenzano il 17 e 18 agosto 2019.

Operatori che si distinguono sia per l’alta qualità delle proposte gastronomiche sia per l’unicità e particolarità dei mezzi, da dove somministrano le loro specialità culinarie. Queste caratteristiche creano un perfetto binomio tra gusto ed estetica, così da regalare ai visitatori un’esperienza unica in perfetto stile Street Food made in Italy.

Si potranno trovare Il Dardo, Bar Bus, Baladin, Farinel, Gota Street, Bakery, Las Bravas, Collesi, Arts Burger, Na Punta, Vintage Caravan e molto altro.