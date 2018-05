Arenzano, doppio appuntamento in dialetto con il Festival Teatrale "Nena Taffarello"

Doppio appuntamento, questo weekend, con il Primo Festival Teatrale "Nena Taffarello", al teatro Il Sipario Strappato in via Marconi 165, Arenzano.

"Fanni e desfa"

Si inizia venerdì 25 maggio alle ore 21 con "Fanni e Desfa" della compagnia TeatralNervi. Si tratta di uno spettacolo in dialetto per la regia di Carlo Oneto, con gli attori della compagnia.

Erminia e Vittorio sono una coppia della media borghesia genovese,che negli anni si è concessa qualche scappatella sentimentale. La loro tranquillità verrà stravolta quando entrambi gli amanti si presenteranno alla loro porta.

"Curpa de gnocchi e dell'amò"

Sabato 26 maggio alle 21 si prosegue con "Curpa de gnocchi e dell'amò", un altro spettacolo in dialetto portato in scena dalla compagnia Quelli de 'na Votta, per la regia di Ivo Pattaro e con gli attori della compagnia.

Assunta, Santina, Rosario: tre fratelli anziani che vivono insieme una quotidianità fatta di preghiere e di manie. A sconvolgere le loro giornate è l'arrivo del fratello donnaiolo con la fidanzata giovane, del nipote impacciato, di una anziana vedova e di don Pierino del quale Assunta in gioventù era innamorata. Fra amori che nascono e amori che finiscono, fra un'indigestione di gnocchi e un'altra, ognuno troverà il proprio ruolo e un indirizzo di vita diverso.

L'ingresso a ogni singolo spettacolo costa 8 euro, l'abbonamento a tutti gli spettacolo del festival costa 25 euro.

info e prenotazioni 3396539121, www.ilsipariostrappato.it

Il festival Nena Taffarello

Il festival nasce per ricordare Nena Taffarello, mancata nel febbraio 2017, molto conosciuta ad Arenzano per i suoi innumerevoli interessi che la portavano a impegnarsi in prima persona in tante associazioni. Attrice, aveva contribuito a fondare Il Sipario Strappato, con l'obiettivo di creare uno spazio, tramite il teatro, in cui i giovani potessero trovare un riscatto.

I prossimi spettacoli:

Venerdì 1 giugno ore 21

"Acre odore di juta"

Compagnia degli Evasi (lingua)

La Spezia



Sabato 2 giugno ore 21

"Brividi di Musical"

compagnia "Musicalmente" (musical)

Genova

La premiazione

La premiazione avverrà sabato 2 giugno al termine dell'ultimo spettacolo. La giuria tecnica premierà il miglior attore, la miglior attrice, la miglior regia e il miglior spettacolo.

Ci sarà inoltre il premio del pubblico.

«Il Sipario Strappato - dice il direttore artistico Lazzaro Calcagno - ringrazia le 25 compagnie provenienti da tutta la regione che hanno presentato spettacoli di altissima qualità, rendendo molto difficile il compito della giuria»