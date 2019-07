Arenzano a Tavola: la grande tavolata nel centro storico

Torna la tradizionale tavolata in via Bocca, per una serata all'aperto in compagnia nel cuore di Arenzano, organizzata dal Civ del paese.

Come funziona? Si arriva, ci si siede dove vuole, socializzando con i vicini di tavolo, e si acquistano cibo e bevande presso gli stand dei ristoratori arenzanesi che per l'occasione circonderanno la tavolata.

Un'idea originale per passare una serata tutti insieme all'aperto degustando le specialità tipiche della Liguria.

Le specialità:

Ecco i piatti che si potranno trovare, a partire dalle 18, presso gli stand in via Bocca:

Polpettone e torte salate - Focacceria Gambino

Focaccia al formaggio e al pesto - Panificio Zena

Panzerotto con pesto e mozzarella - Gusto

Cappon magro - Ristorante del Sole

Focaccette di patate con lardo/pancetta - Roxy Bar

Conetto con acciughe e panissa - Pescheria Patanè

Penne con le acciughe - Osteria C'era una volta

Trofie al pesto - Ristorante Parodi

Buridda di seppie e piselli - Il Torchio Vineria e Cucina

Polpo bollito - Trattoria Gustin

Acciughe fritte - Ristorante Ochin De Mà

Fritto misto e panino con acciughe - Ristorante pescheria Damonte

Salsiccia al rossese con patatine - Macelleria Pippo

Le bevande:

Birra del birrificio Altavia di Sassello - Folkstudio

Birra dei birrifici Granda e Montegioco - Small Axe

Vermentino Doc di Vallata di Levanto - Il Torchio

Bianco del pescatore e birra - Caffè della Piazza

Birra - Bar Il Vicolo

Bibite - Roxt Bar

I dolci: