"Arenzano a Tavola": la tavolata sotto le stelle nel centro storico

Giovedì 26 luglio 2018 Arenzano invita cittadini e turisti a "cena fuori", con una grande tavolata sotto le stelle nel centro storico.

Si potranno scoprire i piatti della tradizione genovese e ligure e molti altri, degustando vini locali e birre artigianali.

Per l'occasione, la centrale via Bocca si trasformerà in una lunga tavolata unica, con gli stand dei vari ristoratori del paese che prepareranno le loro specialità.

Cosa si potrà assaggiare:

- Ristorante PARODI "Trofie al pesto e Trofie Nere ai Peperoni e Seppie”

- Osteria C’ERA UNA VOLTA “Penne alle Acciughe”

- OCHIN DE MA’ “Acciughe impanate”

- Pizzeria BISBOCCIA "Frisceu di Patate + Birra alla Rosa & alla Castagna”

- CARLITO + SOLE “Acciughe e Calamari Fritti + Gin Tonic”

- IL TORCHIO "Buridda di Seppie e Vino”

- GUSTIN "Calamaretti Nostrani Fritti”

- Pizzeria ATTENTI A QUEI DUE "Pizza Portafoglio"

- Pub SMALL AXE "Birrificio Artigianale Granda di Cuneo”

- VASCELLO “Bevande di Niasca Portofino & Vino Nostralino di Niasca bianco e rosso + Mezza Carolina”

- BISTROT “Panini con Salsiccia Emiliana e Patatine Fritte e Bibite”

- L’E’ BONO “Panini con Finocchiona, Salame Toscano & Sangria”

- FOLKSTUDIO "Birra del birrificio Altavia di Sassello KM ZERO”

- SERAFINO "Panissa e Gelato"

- ROXY BAR "Focaccette di Patate Farcite con Lardo e Pancetta & Prosecco”

- FASHION CAFE’ "Panino del Marinaio, Burratina, Pomodoro, Acciughe, Basilico & Mezza Carolina”

- Panificio ZENA "Focaccia al Formaggio in tutte le sue varianti e Dolci Tipici della Liguria"

- Macelleria PIPPO "Cima alla Genovese"

- Panificio GAMBINO "Crostate e Dolci vari"

- Pescheria DAMONTE "Pesci Fritti & Panino con Acciughe"

- Focacceria GAMBINO "Polpettoni misti e Lasagne al Pesto"

- Pescheria PATANE' "Muscoli alla Marinara"

- Fruttivendolo Giulun "Minestrone alla Genovese"

- Fruttivendolo Gio "Torte Salate, Ripieni e Anguria"

- Fruttivendolo Calcagno "Verdura, Fichi e Macedonia