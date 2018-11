"Le Stagioni", storia di un burattino alla scoperta della vita al Sipario Strappato di Arenzano

Domenica 2 dicembre alle ore 17 - per la rassegna domenicale di spettacoli per bambini - al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena "Le Stagioni", di e con Gino Balestrino.

Le stagioni della natura sono le stagioni della vita: il tempo scorre, la vita finisce e ricomincia nell'eterno ciclo che ci tocca compiere una volta sola, a meno di essere burattini.

Il burattino Bi, che non nasce e non muore, intraprende il viaggio della vita, che lo porta a sondare i misteri della nascita e della fanciullezza, dell'amore e della maturità, della conoscenza di sè e della fine delle cose.

La vicenda si snoda in modo leggero, tra gag, divertimenti e movimenti coreografici, musica e dialoghi serrati che semplificano senza banalizzare il tema complesso, offrendo ai bambini - anche ai più piccoli - possibilità di riflessione su se stessi e sul mondo che stanno sperimentando.

Ingresso unico 6 euro.

Info e prenotazioni: 3396539121