"Sono una bionda, non sono una santa": comicità senza censure al Sipario Strappato di Arenzano

Sabato 2 febbraio alle ore 21, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) andrà in scena "Sono una bionda, non sono una santa", spettacolo di comicità senza censure di Laura Formenti e Giuseppe Della Misericordia.

Lo spettacolo è adatto a un pubblico adulto (sconsigliato ai minori di 14 anni): perché a 30 anni continuano a chiederti se hai figli? Le parolacce sono poi davvero "parolacce"? Ma soprattutto, "buonismo" è una parolaccia? I tedeschi conquisteranno il mondo? E se Dio fosse donna? Laura Formenti porta sul palco del teatro arenzanese uno spettacolo di comicità senza censure e fatto di domande scomode.

Laura Formenti partecipa a diversi programmi comici televisivi di carattere nazionale come "Stand Up Comedy", "Natural Born Comedians", "Copernico" su Comedy Central e "Colorado Café" su Italia 1. Da due anni gira l'Italia con gli spettacoli "Sono una bionda, non sono una santa" e "Per puro caos". Recita in Italia e all'estero da più di 10 anni con diverse compagnie di teatro, anche per ragazzi.

Il biglietto costa 12 euro, ridotto 10 euro.

Info e prenotazioni: 3396539121