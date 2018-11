Silent Party di Natale ad Arenzano

La discoteca con le cuffie all'aperto torna ad Arenzano anche in occasione del Natale.

L'appuntamento è sabato 8 dicembre dalle 21,30 in via Bocca, dove il Silent Party era già stato organizzato in occasione della marcia Mare e Monti, a settembre.

I partecipanti potranno vestirsi a tema "natalizio".

Come funziona

Sul palco si esibiranno in contemporanea 3 dj, ed ognuno proporrà un genere diverso. L'impianto audio rimarrà spento, mentre i partecipanti potranno selezionare, semplicemente con un click sulle cuffie, uno dei tre canali disponibili.

Prenotare la propria cuffia costa 8 euro per chi è in lista (inviando un messaggio su WhatsApp al 345.8932478 con il testo "nome cognome Silent Arenzano"), altrimenti 10 euro per chi non è in lista o dopo le 22. Per ritirare la cuffia, bisogna esibire un documento di identità.