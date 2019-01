Silent Party di Carnevale ad Arenzano

Arenzano si specializza in Silent Party: dopo le edizioni estiva, per la Mare e Monti e per Natale, la discoteca con le cuffie torna venerdì 1 marzo 2019.

I partecipanti sono invitati a presentarsi mascherati.

Come funziona il Silent Party? Ciascuno potrà noleggiare la sua cuffia (da 8 a 10 euro) e poi sbizzarrirsi scegliendo il proprio canale preferito tra tre proposte, con tre generi musicali differenti. Un modo originale e divertente per ballare anche in pieno centro, senza disturbare il sonno dei residenti.

Per noleggiare la propria cuffia, pagando 8 euro anziché 10, si può mandare un messaggio via WhatsApp al numero 345.8932478, scrivendo "nome cognome Silent Arenzano".

La consegna delle cuffie inizierà alle 20,30. Si inizierà a ballare alle 21.