"Lo Schiaccianoci", il classico di Natale al Sipario Strappato di Arenzano

Domenica 9 dicembre alle ore 17, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva uno dei grandi classici di Natale per bambini: "Lo Schiaccianoci". Lo spettacolo è stato scritto per l'occasione da Fiorella Colombo e Laura Di Biase. In scena, Maria Cerminara, Fiorella Colombo e Sara Damonte.

Un cantastorie, un giocattolo parlante, una bambina ed un pupazzo in scena animeranno il classico racconto natalizio di tutti i tempi, ispirato alla storia Schiaccianoci e il re dei topi di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann e narrato attraverso le musiche del famoso balletto di Pëtr Il'ič Čajkovskij.

Clara riceve per regalo una bambola, la sua ultima bambola, ma nello stesso tempo non può ancora stare sveglia per il ballo della serata, in quanto non ancora donna, ma non più bambina: "né carne e né pesce". Da qui comincia il suo viaggio iniziatico verso la temuta età adulta, con la benedizione dello zio Drossy, un po’ adulto e un po’ stregone, che le donerà l’oggetto magico: un principe schiaccianoci.

Tra un turbinio di musica, racconti e canti, con lei si partirà, per arrivare tutti insieme, al traguardo finale: e vissero felici e contenti.

Ingresso unico 6 euro. Info e prenotazioni: 3396539121