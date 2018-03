"Qualcosa a proposito di Giulia", commedia dedicata al mondo del teatro, ad Arenzano

Sabato 17 marzo alle ore 21, presso il teatro Il Sipario Strappato di via Marconi 165 ad Arenzano, andrà in scena "Qualcosa a proposito di Giulia" di Mario Bagnara, per la regia di Giuliana Manganelli, con Lazzaro Calcagno, Elena Giuffra, Federica Ruggero e Anne Serrano.

Dopo il successo dello scorso anno, torna al Sipario Strappato la commedia brillante dedicata al mondo del teatro: ambizioni e talenti si scontrano, rivalità personali e generazionali vengono rievocate tramite un'ironia che lascia spazio anche alla sfacciataggine.

La trama racconta di uno spettacolo che deve nascere, ma vengono messi in luca imbarazzanti presupposti. Che si fa? Si manda tutto all'aria o si lavora a un compromesso? O ancora si delega al "capo", cioè al regista, oppure al caso?

I buoni sentimenti, aggiunti ad un po' di fantasia, contengono a volte la furbizia di una buona via d'uscita.

Ingresso intero 12 euro, ridotto 10 euro, tesserati Fita 9 euro. Info e prenotazioni: 3396539121, www.ilsipariostrappato.it